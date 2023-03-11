主席台觀察：習當選一刻 現場鼓掌逾一分鐘

昨日在宣誓環節之前，人民大會堂內進行了全國人大會議選舉議程。投票完畢，陸續回座，輕快的廣東樂曲《步步高》在會場迴盪，主席台上氣氛也活躍起來。

習近平端起茶杯，掀蓋喝了一口，捧杯和他左邊的「準總理」李強聊了起來，左手不時攤開加強表達。李強身體右轉傾前，與習對談約一分鐘後，他左邊的王滬寧（當天下午當選政協主席）也加入，變成三人會談。同一行的蔡奇和李希兩位政治局常委，交談時則互相靠近，幾近交頭接耳。一直端坐的趙樂際也轉身與習說話並頻頻點頭。

進入點票環節時，一眾領導人離開主席台暫時休息。20分鐘後回來，多了十三屆全國人大委員長栗戰書。

習近平以全票當選國家主席一刻，現場代表們大力鼓掌逾一分鐘。習分別向台下、主席台的代表們鞠躬謝票，又與栗戰書、李強分別握手接受道賀。到趙樂際當選人大委員長時，栗戰書緊握其手大力晃動。國務院副總理韓正當選國家副主席時，除了與習握手，還走去和卸任的王岐山握手，王岐山又走去和習近平握手，眾人臉上堆滿歡笑。

李鴻忠領誓讀錯 「權威」變「尊嚴」

在習近平、趙樂際、韓正依次進行憲法宣誓後，人大副委員長們集體宣誓，領誓的李鴻忠讀錯了誓辭，把「維護憲法權威」讀成「維護憲法尊嚴」，身後的同事們隨即「尊嚴」、「權威」兩種聲音混雜。李鴻忠是開票後所知唯一未獲全票的當選領導人。

《憲法》規定國家工作人員就職時應進行憲法宣誓；誓辭由全國人大常委會制定。至於讀錯是否需要補宣誓，則未見明確規定。

明報記者

（2023全國兩會）