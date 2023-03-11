習近平全票連任國家主席 展第三任期 韓正副主席 趙樂際王滬寧分掌人大政協

【明報專訊】全國兩會昨日進入選舉議程，誕生新一屆國家機構和全國政協主要領導人。當天上午在北京人民大會堂舉行的十四屆全國人大一次會議第三次全體會議上，69歲的中共中央總書記習近平以2952張贊成票，全票連任國家主席、軍委主席，展開其第三個5年任期。宣布一刻，全場起立熱烈鼓掌。香港特首李家超及一眾司局長，以及友好國家領導人紛紛發來賀電，西方輿論則關注習近平未來外交方向。
王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者 北京——香港連線報道
昨早的人大會議大會有2952名人大代表出席，25人缺席。此次會議選舉新一屆國家主席、中央軍委主席等國家領導人。在9時51分開始投票，約39分鐘後投票結束。習近平以全票當選國家主席、中央軍委主席。翻查5年前習近平連任時，亦是全票當選，當時票數是2970。
現場宣讀習近平當選主席一刻，全場代表站起，報以長時間的熱烈掌聲（見另稿）。站在他身旁的十三屆人大委員長栗戰書、現屆政治局常委李強向他表示祝賀。宣讀完畢後，代表們繼續站立，直到現場宣讀習近平當選國家中央軍委主席，全場再次響起掌聲。央視新聞聯播亦多次在報道中強調掌聲迴響。
韓料循「王岐山模式」 助習處理外事
隨後的選舉環節，中共中央政治局排名第三的常委趙樂際全票當選全國人大委員長，國務院副總理韓正當選國家副主席。宣布當選後，兩人均先與習近平握手，隨後分別和卸任的栗戰書、王岐山握手致意。
68歲的韓正在去年中共二十大已不再是中央委員，卸任政治局常委。外界預料他將循「王岐山模式」，協助習處理外事工作，排名在七常委之後。
宣讀投票結果後，現場舉行憲法宣誓儀式，習近平和各當選人陸續在台上宣誓，表示忠於《中華人民共和國憲法》，維護憲法權威，「為建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥」。
人大會議 副委員長李鴻忠唯一非全票當選
全國人大會議還選出14名全國人大副委員長，排名第一是政治局委員、天津市委前書記李鴻忠。他獲1票反對、1票棄權，是全場唯一非全票當選的國家領導人。另外13名一同當選的，有連任副委員長的王東明、國務委員肖捷、中國作協主席鐵凝、香港中聯辦前主任彭清華、黑龍江省委前書記張慶偉、西藏自治區政府前主席洛桑江村，以及新疆維吾爾自治區政府前主席雪克來提．扎克爾等（見表）。他們都是全票當選。曾任江西省委書記的劉奇，一如本報昨日披露，當選全國人大秘書長。
國務院機構改革方案通過
會議又表決通過國務院機構改革方案，贊成票2951張，反對1票。大會要求，國務院要堅持黨中央集中統一領導，周密部署，精心組織，確保完成國務院機構改革任務。
梁振英何厚鏵連任政協副主席
昨日下午全國政協會議選出政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員，活動並未電視直播。在中央政治局常委中排名第四的王滬寧當選政協主席，肩負新時期國家大統戰職責。石泰峰、胡春華、沈躍躍等人亦一如此前所料，當選政協副主席；港澳前特首梁振英、何厚鏵連任副主席，河北前書記王東峰當選全國政協秘書長。
李家超：做好說好一國兩制成功實踐
就習近平全票連任國家主席，特首李家超及一眾司局長昨發文祝賀。李家超表示，習近平多次表明中央全力支持特區依法施政，為特區注入強大信心，亦是香港發展的動力，並表示港府將繼續團結本港各界，聚焦發展經濟、改善民生，「做好和說好一國兩制成功實踐的事實」，更積極融入國家發展大局等。
立法會主席梁君彥說，習近平近年多次表達對香港社會各階層及市民的關心，又先後強調必須長期堅持一國兩制，而立法會作為特區的立法機關，他說今後定會在行政主導體制下，配合和監察港府依法施政，並出謀獻策。基本法委員會副主任譚惠珠認為，習近平連任對香港也是意義重大。她引述習近平在去年七一講話已清楚指出，一國兩制不需要改變，「所以2047年界線已經不存在」。
（2023全國兩會）
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