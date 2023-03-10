醫保去年支付核酸48億 兩年疫苗涉逾1692億

新冠疫苗醫保財政共負擔

去年基本醫療保險基金年末累計結存約4.25萬億元（約4.79萬億港元）。通報稱，國家醫保局主導與疫苗生產企業開展價格磋商，滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗3種技術路線的單劑價格基準，統一為16元左右。

城鄉參保減兩千萬人 因「清理重複」

通報還指出，參加城鄉居民基本醫療保險人數9.8億，較前年年底減少2538萬人，下跌2.5％；參加基本醫療保險的在職和退休職工，分別較前年年底增長500萬人和312萬人。通報解釋，參保人數變化主要原因是各省加大清理重複參保力度，刪除重複數據。

中疾控：新冠將共存 不能完全躺平

中新社引述中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，新冠病毒將在地球上與人類長期共存，強調因有感染新毒株風險，無論此前感染過還是沒「陽過」，都不能完全「躺平」。另有專家指出，如近月已曾染新冠病毒，再出現發燒等症狀大多是流感。

據國家流感中心前日發布最新流感流行情况顯示，2月27日至3月5日共報告720宗流感病例，較前一周倍增，南、北方省區市流感病毒檢測感染率繼續上升，當中以H1N1和H3N2甲型流感為主。

（綜合報道）