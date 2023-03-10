美澳擬撤華客入境限 外交部：盼往來便利

美國自今年1月5日起，針對來自內地和港澳旅客實施入境限制，要求旅客出發前提供新冠檢測陰性證明或康復文件。路透社報道稱，美疾控擬於今日取消1月初以來的檢測要求。

美疾控在聲明中稱，「為保護美國公民和社區，我們已採取了公共衛生措施，我們正努力確定（疫情）增長規模，並更好地了解正在傳播的變種」。美疾控中心還表示，將繼續監測中國和世界各地的病例。

「澳洲衛生部網站」消息，澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）周四聲明指出，周六起由中國內地和港澳入境旅客，毋須出示新冠病毒檢測陰性證明。聲明解釋，自今年1月初實施相關防疫措施後，據中方定期向國際組織提供的疫情數據，至今未發現須特別關注的的新變種，現時放寬限制明智合理。

3·15開放越南跟團遊

同時，中國也擴大旅客外遊範圍。越通社昨引述越南文旅部國際合作局消息，中國駐越南大使館文化參贊彭世團在與該局會談中通報，中國政府決定於15日起，將越南列入試點恢復出境團隊遊國家名單。