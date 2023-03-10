今起恢復兩岸10航點 清明前啟小三通 陸委會：展最大善意 國台辦：符合需要

接任發言人後首次主持例行記者會的陸委會副主委詹志宏，昨下午宣布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，在現行5航點持續執行及疫情風險可控下，依據商務交流旅運優先、台商密集地區等原則，優先規劃開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點，10日起實施。

定期航班涵廣深 另13包機航點

詹志宏亦表示，對有需求、但尚未達到恢復定期航班條件的13個航點，暫規劃可申請包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州，這部分將由台灣交通部近日公布執行細節後實施。詹也預告，台灣將於清明節前開放「小三通」客運中轉，相關配套措施下周公布。

詹志宏稱，今次規劃基本已綜合各方面考量，並盡量納入陸方日前提出的恢復航點建議，可以說「展現了我方最大的善意」。由於疫後兩岸交流的恢復及秩序維護，需雙方共同努力，希望可在此次恢復航點的基礎上，逐步增加雙方的良性互動。

台觀光局：航班恢復 再談旅遊

台交通部民航局昨稱，疫情趨緩、兩岸邊境解封後，可在兼顧雙方業者營運量與航班平衡原則下逐步恢復陸委會宣布開放的定期航班航點，業者可開始着手規劃飛航，讓兩岸逐步恢復健康有序交流。台灣交通部觀光局長張錫聰昨日則表示，兩岸旅遊比較複雜，因此會等航班恢復後再來評估。

大陸國台辦發言人馬曉光昨晚回應稱，在2月1日大陸提出優先恢復廣州等16個兩岸直航航點建議後，台灣陸委會昨公布恢復兩岸空運、客運航點之規劃，符合全面恢復兩岸空運、客運直航的需要。馬曉光又稱，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞共同心聲。兩岸直航航點恢復，有利於兩岸人員往來，促進交流。他希望兩岸順應民意，盡快推動空中直航、海上直航及「小三通」全面正常化，增進兩岸同胞福祉。

滬台聯盼復雙城實體交流

正在北京參加全國兩會的全國人大代表、上海市台聯副會長廖志豪表示，盼上海與台北早日恢復實體交流，延續雙城情誼。今年廖志豪帶來「進一步完善台灣律師相關政策的建議」，稱隨着兩岸融合持續推進，倡進一步開放台灣律師執業範圍，切實提升台灣法律界人士來大陸發展的熱情和信心。