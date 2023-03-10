採訪手記：故宮區手信店 偉人塑像習佔半

在故宮周圍的旅遊紀念品小店，大部分商品幾十年不變，但內容和款式還是隨着時代在變化。比如偉人塑像、擺設盤、畫像等，以往幾乎都是毛主席，如今習主席也佔近半壁江山，部分小型款式人像擺設，有習近平個人、伉儷等畫面，售價數十元，吸引遊客買來當手信。

中國這十年，基層民衆對習近平的評價甚高，這不僅因為在「共同富裕」的施政方針中，基層生活水平得到提高，還因為中國巨資投入的各種大項目成績斐然。

中國的太空項目成果是國人自豪感重要來源。在天安門廣場旁邊的國家博物館，目前正展出「中國載人航天工程30年成就展」，記者預約門票要幾天後才有。

成就展的焦點展品是可步入艙內參觀的太空站天和核心艙1：1模型，全天都有人在艙外排隊體驗。還有航天服、神舟十三號返回艙、火箭引擎等實物，以及首次展出的新一代載人飛船、月面着陸器。

至於引起圍觀的小展品，除了太空食品，還有小便處理裝置，每小時處理1.5公升尿液，八成水分可回收飲用。想像尿液沿着細管流動，經過各種處理後進入水箱，一名父親問年幼兒子敢喝嗎？「不要！」小孩態度果斷。

明報記者

（2023全國兩會）