張聰：發揮華文媒體影響力 讓世界看真實的中國

張聰接受「華人頭條」專訪時表示，列席會議期間，除了關注跟海外華人息息相關的中國軟實力發展，如物質文明與精神文明相協調的現代化，也關心中國外交方向和「一帶一路」倡議發展新動向。她表示，中國與歐美的關係，左右世界局勢發展，是判斷經濟走向十分關鍵的因素。

「目前中國與東盟關係總體融洽，是身在東南亞華人之福之盼，希望各方凝聚共識、促進東盟國家與中國命運共同體的落實，推動中國東盟關係不斷得到新發展。」她說，「今年適逢習近平主席『一帶一路』倡議提出10周年，馬來西亞是海上絲綢之路的重要節點，我們也期待中國在『一帶一路』倡議推動上，再創佳績，邁向高質量的發展。」

張聰也提到，國務院總理李克強周日作政府工作報告時表示，加強和改進僑務工作，匯聚起海內外中華兒女同心奮鬥、共創輝煌的強大力量。她認為，這是對海外僑胞和歸僑僑眷獨特作用的肯定，中國政府接下來會繼續把海外僑胞視為國家發展的助力。在參與中國現代化建設中，華僑華人可以充分發揮獨特優勢和重要作用。

（2023全國兩會）