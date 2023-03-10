京社區食堂生意淡 白領嘆貴：寧吃公司食堂

傍晚6時，位於朝陽區勁松社區外的美鄰社區食堂陸續迎來客人。「看看吃什麼」，服務員熱情招呼，碰上熟客順便聊幾句家常。食客中男性佔多數，也有較為年長的夫妻。食堂員工表示，這裏已經開了兩年半。事實上，記者在京看到的社區食堂，並非政策產物，大都運營兩三年甚至更長時間。

食堂：去年疫情時生意好點

美鄰社區食堂16元（人民幣，下同）的兩餸飯有10餘種冷熱素菜，如木耳絲、滷花生、麻婆豆腐、番茄炒蛋等；葷菜則有糖醋魚塊、雞腿、炸酥肉等四五樣。此外，亦有按餐牌點單的碟頭飯、餃子和麵食，售價在10幾至20多元不等。食堂設外賣，售賣3元一個的「鄰裡大包子」，吸引附近居民收工後前來購買，當次日早餐。

約可容納四五十人的食堂，晚市最旺時段不足半數入座。「去年疫情那會生意好點兒」，樓面阿姨說，「今年大家都不怎麼來吃了，不知道為什麼」。

國貿CBD附近的光華里社區的食堂開業近兩年，食堂內掛滿錦旗和獎牌，承辦的餐飲公司屢獲北京市養老服務「先進單位」。食客除附近居民外，也包括周邊寫字樓白領和外賣小哥。醋溜白菜、香菇雞肉加3元米飯共計35元，價錢和香港外賣的兩餸飯相差無幾。「這麼貴，我還不如在公司食堂吃」，一名白領聽到價錢感嘆。

翻查各地政府工作報告，幾年前已有城市提出建設社區食堂。2019年，上海市將「新增200個社區老年助餐點」列入政府實事項目；2021年，山西省太原市將「新建改造社區食堂」列入市政府工作報告，計劃到該年底建成140個。截至2022年，天津市在全市開辦1700多個老人家食堂。

有店半年虧10萬 盼獲更多支持

社區食堂大部分採「政府牽頭、市場化運作、引入第三方運營」模式，美鄰社區食堂便是老舊小區改造項目中的一環。街道辦提供平價租金，引入社會資本運營。一名於北京奧體公園附近社區的食堂店長表示，開業前曾研究相關政策，發現暫時無法享受任何補貼，菜品利潤低，開支沒少，疫情半年虧了10萬。「希望能得到更多支持，這樣運轉起來也更有底氣」。

明報記者 劉曉宇

（2023全國兩會）