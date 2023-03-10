今選國家主席 「全票」與否重頭戲 鍾山信春鷹分掌人大財經委憲法法律委

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者 北京報道

據央視報道，昨早召開的十四屆全國人大一次會議主席團第三次會議，就國家主席、中央軍委會主席、全國人大委員長、副委員長、秘書長，以及國家副主席等人選名單，提交各代表團醞釀協商，代表們對國家機構各項人選一致表示擁護贊成，主席團會議決定將上述人選作為正式候選人，提請今日全體會議選舉。

中組部長陳希在會上對人選建議名單作了說明，稱中共中央總書記習近平和中共中央在研究二十大人事時，已經作了通盤考慮。他提到，今次全國人大換屆，一些同志由於年齡或工作變動等原因，沒有繼續提名，長期以來他們為黨和國家事業發展辛勤工作，「這次又以實際行動，為實現國家機構組成人員的新老交替，作出了新的貢獻」。

外界普遍預料習近平將再連任國家主席，兼任國家軍委主席。已卸任政治局常委的韓正，預料出任國家副主席。人大委員長則由政治局常委中排名第三的趙樂際擔任，政治局委員李鴻忠擔任第一副委員長。

郭樹清任財經委副主委

在周日（5日）舉行的今屆人大第一次會議，分別表決通過了全國人大憲法和法律委員會、財經委的主任委員、副主任委員及委員名單。新華社昨發布名單，顯示在24人的財經委中，主任委員是商務部前部長鍾山；副主任委員共9人，分別有銀保監主席郭樹清、沈金龍、財政部前副部長史耀斌等人。

67歲的鍾山曾任浙江省副省長、商務部副部長、商務部國際貿易談判代表（正部長級），2017年接班高虎城任商務部長，2020年12月年滿65歲卸任，2021年任全國政協經濟委員會副主任。

憲法法律委誕女性掌舵人

至於新一屆的全國人大憲法法律委，共有19人。主任委員是信春鷹，她成為了該委員會成立40年來的首名女性掌舵者。66歲的信春鷹是內蒙古通遼人，長期從事法學研究和立法工作。在社科院法學研究所工作20多年。2003年當選人大常委，2015年任常委會副秘書長，躋身正部級。

閩系幹部鄭柵潔料主發改委

此外，消息人士向本報透露，「閩系」幹部、曾任職浙江省長的現任安徽省委書記鄭柵潔，將會接替何立峰出任發改委主任。十三屆全國人大環境與資源保護委員會副主任委員劉奇將任全國人大秘書長。福建、浙江是習近平早年任職之地。

61歲的鄭柵潔是福建漳州人，早期在福建任職，被視為國家發改委主任何立峰的舊部下。2005年何立峰在廈門任書記時，鄭是市發改委主任。至於65歲的劉奇是山東沂水人，習近平在浙江主政期間，劉奇擔任該省溫州市長。

（2023全國兩會）

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