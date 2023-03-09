甲流襲京 發燒門診重排長龍

「上午的號排到400多個，下午3點半才輪到下午的號（就診）。」在亮馬橋某酒店工作的王女士對本報記者說，她下午兩點左右來到醫院，「本來想去其他醫院，但他們說其他醫院也是這個情况，我本來就不舒服了，就不折騰了」。王女士稱，感覺最近流感嚴重，「我們部門有好幾個，有的現在還在自行服藥就沒來」。

在華信醫院，有發燒症狀、正在等診斷結果的鄧女士也表示，最近看病的人挺多，她下午兩點半左右到醫院，等了兩個多小時才做檢查。她表示，丈夫得了乙流，上周六也去醫院看急診，等了至少半天。

有山東學生京就醫 稱全校半數感染

學童感染也有不少，就讀於山東菏澤第一中學高一年級的仝同學，因喉嚨病毒性感染而來北京就醫。她表示自己就讀的學校「幾乎一半人都感染了」。河北省某兒童院門診醫生表示，他每日接診的患者中發燒的有60人左右，其中半數以上確診為甲流；14、15歲以下的兒童因免疫系統薄弱，且學校內人員密集，容易造成病毒傳播。相信隨着天氣逐漸轉暖，不會有大幅爆發的趨勢。

新冠、甲流都有核酸和抗原檢測，醫生表示會根據情况建議患者做不同類型的檢測。醫生又指，甲流為病毒性感冒，主要表現為上呼吸道感染，重症雖有併發心肌炎、肺炎的可能，但概率較低，跟新冠病毒感染初期多為下呼吸道和肺部感染的情况有一定區別，一般患者可在5至7日好轉。

醫：特效藥奧司他韋供應足 毋須囤

另外，北京某社區醫院醫生表示，此輪甲流流行病徵與患病數量跟往年相比情况類似，且因新冠疫情，民眾的防疫措施對於流行感冒的病毒傳播起到預防作用。尤其是長者，今年流感疫苗的注射情况也較往年有所增長，總體情况較平穩。雖然因之前疫情大流行，市場有人囤積甲流特效藥奧司他韋，但藥物總體供應足夠，毋須提前囤藥。

明報記者 王佩凡 司徒聰穎