採訪手記：兩會又逢婦女節 盼制度觀念非消費與「她」有關

獲半天假得以赴會的友人感嘆，還好手頭無事，畢竟這不是「法定假日」。花店漲價和商場促銷都在宣告昨天是3月8日，國際婦女節，一切與「她」有關，多與消費有關。司機收聽的廣播唸着「女性宣言」：「成為一名女性，這是我無法選擇的，但我也能夠兼顧好工作和家庭，請對我拋下有色眼鏡……」

兩會又逢婦女節。允許符合條件的女性凍卵、消除就業性別歧視、保障女性職場權益、強化孕產婦心理健康篩查、延長男性生育假等……今年兩會亦有許多議案提案與女性相關。本屆全國人大2977名代表中，女性代表790名，佔總數26.54%，較上屆增長1.64個百分點，不過距「頂半邊天」尚有距離。在北京飯店，酒店準備了蛋糕和卡片，港區全國人大的女代表們圍着蛋糕合影。

女代表佔1/4 性別議案涉凍卵就業歧視

近年來，性別話題在內地常進入公共視野被討論，亦有愈來愈多女性願自稱「女性主義者」，開始關注自身、思考社會。比起一塊蛋糕、一樽洗髮水和一捧花這樣的「petit fours（小甜點）」，如何在法律制度層面更好地保障女性權益、在觀念中實現真正的平等，是更加深刻和本質的議題。