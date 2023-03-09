信訪升國務院直屬 病友：期待擴權

月月上訪20載 賠償訴求未變未果

吳佳萍表示，這麽多年來，信訪局僅有接收、轉發信訪的功能，改革後「是幫着轉（訴求）還是督促，真不清楚」，但如果想做好信訪工作，相信升格後應擴權，「只是傳達，人家（有關部門）不執行也沒辦法」。

SARS後遺症病友群目前有80多人，原有訴求是，依法賠償，以及將當年紅十字會剩餘SARS善款（病友們稱有2.3億元人民幣）設立基金，救助病友中的特困人員。新訴求則是，增加可報銷的專科醫院，為SARS後遺症患者提供各種康復治療。

年紀增病情惡化 冀增康復治療報銷

吳佳萍說，隨着病友年紀增大，SARS後遺症不斷惡化，手術之外還需要針灸、理療，這些只能在住院期間做，所以希望能到骨科專科醫院治療；「到門診或其他醫院，醫生一聽說你是非典（SARS）後遺症就不管，因為知道你是重度骨質疏鬆，怕給你弄壞了」。

吳佳萍認為，綜合醫院的治療有一定的局限性，「有個70多歲的曹病友在北京某醫院的呼吸科確診肺纖化，治了20多天後醫生說治不了，到北大醫院一查是肺腺癌，普通綜合醫院根本沒法給你治」。

吳佳萍說，「曹病友到醫院做一次CT，檢查費用就是7000（人民幣，下同），全是自費，他退休金一個月才6000。」

去年11月，他們曾向北京市衛生局提出增加SARS定點醫療機構，「廢了老勁了，又給踢回來了，衛生局根本不給我們解決」。