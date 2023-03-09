兩會觀察：機構改革未露全貌 ／文：孫嘉業

鄉村振興局成短命國家局

從已公布的內容看，很多改革甚至給人翻來覆去「翻燒餅」的感覺。例如，國家外國專家局，原來就屬人力資源和社會保障部管理的國家局，5年前才劃歸科技部，今次又回歸人社部；國家知識產權局，原本就是國務院直屬機構，5年前才劃入市場監管總局，現在又重新變回國務院直屬；中國老齡協會，原來就由民政部代管，5年前改由國家衛健委代管，如今又恢復由民政部代管，上述3例，都似乎證實2018年上次機構改革的失誤。而前年脫貧攻堅結束後才由國務院扶貧辦改名的國家鄉村振興局，只存在了不到兩年，就壽終正寢，成了近年最短命的國家局。

雖然有關黨中央機構的改革內容尚未披露，但與重組科技部有關，方案透露了組建中央科技委員會，以加強黨中央對科技工作的集中統一領導，而中央科技委的辦事機構職責就是由重組後的科技部整體承擔。難怪新的科技部甩掉了很多具體事務的管理職能，以致有人懷疑其地位不是加強而是削弱了，但只要明白它作為中央科技委的辦事機構，就知道它已經轉型為一個強化戰略規劃、策劃體制改革、資源統籌、制定政策法規、督促檢查等宏觀管理職責的綜合協調機構。

科技部重組成黨中央的「骨」

在科技部重組轉型的說明中，最後一句稱其「仍作為國務院組成部門」，這個「仍」字似另有玄機。5年前的機構改革方案中，科技部與司法部等部門一樣，已經「重新組建」過一次，但那次只稱它們「作為國務院組成部門」，並無這個「仍」字。那次同時重組的國家民族事務委員會（國家民委），卻有「仍」字，而國家民委上次的改革的重點正是「歸口中央統戰部領導」，但「仍作為國務院組成部門」。由此觀之，今次科技部的重組，與5年前的國家民委重組一樣，都是變成國務院的「皮」，黨中央的「骨」。

國務院權重不再一樣

類似的「影子部門」在國務院組成部門中還有一些，如國防部只不過是中央軍委國際合作局的「皮」；司法部就是中央全面依法治國委員會的辦公室所在，部長賀榮身兼中央依法治國辦副主任，「中央依法治國辦秘書局」是該部排名第一的司局；中央農村工作領導小組辦公室就設在農業農村部內，該部部長唐仁健兼任中央農辦主任。所以說，今次改革後，國務院的組成部門「仍」是26個，似乎一個不少，但權重已大不一樣了。

文：孫嘉業

（2023全國兩會）