習近平：鞏固一體化國家戰略體系

會議由中央軍委副主席張又俠主持，軍委副主席何衛東，軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民參加會議。習近平發表講話，重點圍繞「鞏固提高一體化國家戰略體系和能力」提出要求。習近平稱，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力是複雜系統工程。要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新、原始創新，加快推進高水平科技自立自強。

稱要加快推進科技自立自強

他又稱，要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，優化體系佈局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

習近平強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。要堅持黨中央集中統一領導，加強各領域戰略佈局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

（2023全國兩會）