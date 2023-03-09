習近平：鞏固一體化國家戰略體系

【明報專訊】中共總書記、中央軍委主席習近平昨日出席全國人大解放軍和武警部隊代表團全體會議，他強調，鞏固提高一體化國家戰略體系及能力，是中共中央把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求；要系統提升中國應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。
會議由中央軍委副主席張又俠主持，軍委副主席何衛東，軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民參加會議。習近平發表講話，重點圍繞「鞏固提高一體化國家戰略體系和能力」提出要求。習近平稱，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力是複雜系統工程。要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新、原始創新，加快推進高水平科技自立自強。
稱要加快推進科技自立自強
他又稱，要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，優化體系佈局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。
習近平強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。要堅持黨中央集中統一領導，加強各領域戰略佈局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。