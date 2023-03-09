重組科技部 專家：形成國家主導科研體系

孫玉濤：中央層面加強科技工作協調

據「關於國務院機構改革方案的說明」，科技部現有的多項管理職責和多個下屬機構，被分別劃入農業農村部、國家發改委、工信部等部委。而中共中央也將新組建中央科技委員會。

大連理工大學經濟管理學院教授孫玉濤說，過去的科技政策沒有根據實際需求來做規劃，行業的需求和科技之間脫節，政策和經費匹配度不夠高；這次改革把這些職能劃分到主要的職能部門，是進一步加強科技和應用，和具體的行業發展結合，但不代表部門被弱化。至於成立中央科技委，代表「中央層面要加強科技工作的組織協調」。

國務院機構改革方案是中共二十屆二中全會通過的「黨和國家機構改革方案」的一部分，總體要求包括「加強黨中央集中統一領導為統領」。《新京報》指出，中央新建的委員會由國務院部門承擔辦事職責，目的都是加強黨中央對某一方面重大工作的集中統一領導，該報引述趙成根稱，重組是要使政府、企業、學校形成一體化的國家主導的科研體系，倘要加強基礎科學研究、集中力量在一些「卡脖子」工程上取得成績，需要強大的國家力量支持。

《人民日報》昨評論强調，要充分認識黨和國家機構改革的重要性和緊迫性，不折不扣把機構改革任務落到實處，就一定能夠更好推進中國式現代化建設。

（綜合報道）

（2023全國兩會）