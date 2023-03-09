過度炒作 易憲容：燕郊房價下跌屬必然

對於住建部長在兩會上公開表態對樓市企穩回升「充滿信心」，易憲容不無擔憂地稱「官方一定會選擇這樣說」，因為要為市場鼓信心，背後反應的卻是話語愈樂觀，問題愈深重。

稱當局需引導樓價下調 讓人入市

易憲容對本報表示，導致目前民眾對內地樓市「信心不足」的因素主要有三：一是當前各地住房存量嚴重過剩，官方近期數據顯示，全國房屋已約有6億套（理論上可供30億人住），其中城市3.7億套、農村2.3億套，明顯供過於需；二是此前喧囂多時的多地爛尾樓風波，以及「保交樓」行動至今尚未妥善完成，令置業者對一手樓花頓失信心；三是因應市場利空因素增多，投資者對樓市預期信心走低，導致當下二手房市場上大量房源湧現出來。

易憲容認為，要讓市場對內房恢復信心，要訣在於：官方要從速落實承諾的「保交樓」目標；而另一要訣，原本是要允許投資者入市，令樓價在未來一段時間內逐漸上升，以便帶動剛需購樓群體修復信心，惟除了會對經濟發展構成一定風險，目前從官方調節思路來看，「此路也已經走不通了」。易憲容建議，在此情勢下，「只有採取引導樓價逐漸下調這個變通做法」，透過限制炒作，促使樓價未來持續向下調整，令到普通購樓者能夠循着樓價下調軌迹，在可負擔能力內先後陸續入市，以此慢慢提振樓市信心。

（2023全國兩會）