國策未惠京畿樓價 「睡城」燕郊變死城 大量房源吉舖待租 居民：無人敢入市

明報記者 王聖辰

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者 北京報道

有業主為吸長租 免首年租金

本報記者昨從北京驅車前往約30公里外的河北燕郊，幾十分鐘車程即可到達這座京城衛星城市。隸屬河北三河的燕郊，與北京通州僅隔一條潮白河，據稱有90萬無力負擔北京房價的「北漂」在當地落戶居住，過上北京、燕郊兩地通勤生活，因而吸引投資客湧入，由此在2017年創下房價最高、漲速最快的紀錄，從每平米幾百、幾千元一路衝上4萬元。

但現在，「睡城」樓市卻靜若「死城」。記者先後前往燕郊老城區和後開發的南城，發現街面較疫情前冷清不少，往常一鋪難求的核心地帶臨街商鋪，也有執笠或關店，部分門窗上貼著招租廣告。步行多條主要街道，連一間地產代理店鋪都未見。一些有十數座大廈的大型住宅屋苑內，由於缺少代理幫手，業主們選擇透過網絡或社交媒體自行放租，大量幾十平米、甚至超過一百平米的單位，租金僅在900元至1000多元，即便是當地人眼中的「豪宅」，租值亦絕少超過2000元。有受訪業主為吸客長租，還表示「可以豁免首年租金」。

限購令腰斬樓價 居民：銀主盤翻幾倍

多位居民表示，目前當地樓市交投相當低迷。一位韓姓長者指，樓市至今有大量庫存未去，2017年限購令出台導致樓下急跌後，甚至有北京來的買房者選擇棄供，「這幾年法院拍賣的房子數量翻了幾倍」。當地居民楊女士指着一處機關社區，說那裏樓價最高時均價每平米4萬元，去年末跌至1.3萬元，放開限購令後近幾個月小幅回升，「現在漲到20000元左右」。

當地2017年祭出「限購限售」令，其中一條是未在當地交足三年社保不得購樓，被指是致當地樓價腰斬下跌的「唯一因素」。

物價高交通塞置業燕郊遭放棄

每日坐火車來往北京、燕郊的白領男士說，疫情三年，京冀跨境防疫限制，讓很多業主體會到「這裏始終不是北京」。加之燕郊物價近年與京持平、長途交通堵塞日趨嚴重，令很多人放棄在此置業念頭。他指經歷限購令和疫情三年雙重夾擊，如今燕郊樓價已探底，惟「未來既不會大跌、也不會大漲，只會維持在這個水準」，不適宜投資。

本報獲取的可靠資料顯示，燕郊目前多個「地標」屋苑，均出現大量放盤，有總戶數不足2000戶的小區，除卻尚有大量新盤尾貨未售，還有多達400間二手樓放盤，幾乎清一色下調叫價。

（2023全國兩會）

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