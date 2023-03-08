中央縮編 學者料掀減員潮

星學者指調整規模合理

內地獨立學者柏文喜亦向本報分析，該比例較以往幅度為小，但由於「黨政分工調整、強黨弱政」導致的政府機構縮減與減員趨勢，以及「財政增支減收壓力加大」帶來的催化效應，今次中央精簡措施定會引發地方和基層仿效，繼而引致公務員體系減員與變相減員潮。

改革方案說明指，對精減後的超編問題，會給予5年過渡期。柏文喜認為，此類行政體系人事問題的處理之法，通常採取退休自然減員、分流裁員與減緩新增人員節奏等多種方式。針對組建國家數據局，柏文喜說，官方此舉呼應推進數據化應用與提升數據安全不足的訴求。吳木鑾稱，此類機構因應社會發展需要，「很多國家都有」，官方未來或會針對相關企業的本土和跨境營運，執行更有效數據監管。

對於升格國家信訪局，柏文喜指體現有意提升對信訪工作和化解社會糾紛的管理層次。吳木鑾說，此舉與近年內地示威事件頻現不無關聯。另外，就重組科技部，柏稱背後反映中美科技角力對中國技術創新構成嚴重影響，令北京尤為重視自主科技創新，惟科技創新「更多需要能激發其的制度保障和社會氛圍來支持」，目前來說，今次架構調整會否達到官方預期「還有待觀察」。

（2023全國兩會）