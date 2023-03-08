三地回應聯國審議 港府措辭最強硬

指撤國安舉報熱線建議無理

本報向政制局查詢是否繼續參與聯合國委員會審議工作，局方說無進一步補充。根據港府前晚11時59分發出的新聞稿中，政府發言人表示，將應委員會要求，分別在2025年及2028年提交資料及回應委員會建議。

中方：高度重視履行人權公約

中國政府代表在回應委員會審議結果時表示，遺憾委員會在涉新疆、西藏及香港問題上援引「虛假信息和謠言謊言」，未對中方權威信息給予應有的重視，有關建議「不符事實，充滿偏見和雙重標準，中方予以拒絕」。中方又稱，高度重視履行已加入的國際人權公約義務，將繼續在平等和互相尊重的基礎上，與各方展開建設性的對話與合作。與此同時，中方將堅決拒絕不實指摘，堅決維護中國主權、安全和發展利益。

澳門特區政府昨日（7日）發新聞稿表示，重視委員會審議結論，「將在未來的施政中對具建設性的意見加以借鑑並適當跟進」，同時澄清，委員會提及澳門沒有法律保護僱員罷工免受報復的說法不實。澳門政府又表示，將在《基本法》的框架下，持續落實《經濟、社會與文化權利國際公約》相關規定。

（2023全國兩會）