談烏戰：華沒釀危機沒供武 不接受甩鍋威脅

秦剛表示，烏克蘭危機本是一場可以避免的悲劇，發展到今天這個地步值得各方深刻反思，其本質是歐洲安全治理矛盾的大爆發；中國始終根據事情的是非曲直，獨立自主做出判斷、決定立場，「在和平與戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫」。

稱「看不見的手」推動衝突升級 烏式危機不容在亞洲複製

秦剛提及中國日前發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，指烏克蘭危機到了緊要關頭，和談進程應盡快開啟；然而勸和促談的努力一再遭破壞，形容似乎有隻「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。他又強調，「任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭式的危機絕不容在亞洲複製」。

談中日關係：絕不答應「歷史修正主義」

同場，秦剛也重點提及日本侵華歷史。他說，構建新時代中日關係，要以史為鑑，日本軍國主義曾給中華民族造成深重傷害，至今依然隱隱作痛。「中國人民不會忘記，日方也不應忘記。忘記歷史就意味着背叛，否認罪責就意味着重犯。」

秦剛說，今天的國際秩序建立在世界反法西斯戰爭勝利基礎之上，是3500萬中國軍民用生命和鮮血換來的，一切挑戰戰後國際秩序和國際正義的歷史修正主義，「中國人民都絕不答應」。

（2023全國兩會）