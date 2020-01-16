GBA新聞：港人赴深領「數字人幣卡」 羅湖1400店消費八折 可用八達通App領取

今次活動專為港人而設，用已實名註冊八達通應用程式（App），在中行於羅湖區17個指定網點，如羅湖口岸深港支行、深圳國際金融大廈深圳市分行營業部等的自助發卡機，使用回鄉證或護照完成身分驗證，可領取一張數字人民幣卡。充值方面，可使用八達通App於自助發卡機掃描銀聯二維碼，可以八達通內的港幣充值，匯率按當日實時掛牌價計。如果於內地沒法使用八達通App，可在取卡後於數字人民幣專窗，以中行帳戶或現金增值，亦可以用內地的數字人民幣App綁定數字人民幣卡後充值。據稱日後自助發卡機還可以接受八達通卡充值。

港人如有需要，可前往中行於深圳任何網點的人工櫃枱領回卡內餘款，卡可在自助發卡機注銷。不過，數字人民幣卡是匿名發行，如有遺失無法補辦。若將卡綁定數字人民幣App，就算卡丟失，餘款也可轉回電子個人錢包。

累計補貼上限200人幣 3．31截止

為鼓勵港人使用數字人民幣及在深消費，羅湖區政府舉行「數字人民幣跨境嘉年華活動」，首5萬名領卡港人在區內1400多家指定商戶「拍卡」付款，可享八折優惠，單筆折扣金額上限為100元（人民幣，下同），而累計折扣金額為200元，即港人若花1000元，政府便補貼200元。優惠商戶涵蓋食住及玩樂購物，包括羅湖商業城的丹桂軒酒家，以及胡桃里音樂酒館、香格里拉酒店、彭年萬麗酒店、深圳書城羅湖城、金光華廣場、萬象城等，優惠截止日期是3月31日。

深港家庭「專屬紅包」抽獎 明起報名

此外，區政府向深港家庭送出999元「數字人民幣專屬紅包」，名額999個，用於區內指定高檔酒店住宿或餐飲。一方為港籍、一方為深圳居民的家庭，可報名參加抽獎。據活動宣傳，新一期報名時間為明天（3月8日）上午10時至3月13日中午12時。

有關申領數字人民幣卡辦法、優惠及抽獎細節，可於微信小程序「數幣歡樂購」查詢。