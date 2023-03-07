工作報告涉台「反獨」「促統」並提 分析：意在治標又治本

對台再釋善意 亦表明主導權

國際關係學院國家安全學院副教授鍾厚濤表示，報告重申「一個中國」原則，是在向國際社會特別是美日等外部勢力發出明確信號；世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會的普遍共識；如果外部勢力繼續插手台灣問題，中國大陸一定會堅決反制。

與去年相比，今年的政府工作報告將「反『獨』」和「促統」直接並提，有治標又治本之意涵。上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元稱，將「反『獨』」與「促統」並列，這一表述意在強調兩者間存在着「平行式、進行時」的關係。

盛九元說，在兩岸關係發展方面，一直存在着一些片面的認知，認為「反『獨』」與「促統」有先後次序，先「反『獨』」再「促統」。但事實上，無論從邏輯層面審視還是在具體實踐推進中，均可見兩者的一體兩面性，相互促進；「反『獨』」必然有利於「促統」，「促統」當然以「反『獨』」為前提，兩者是不可分割的。今年的政府工作報告中，將兩者並列，實際也是大陸對台政策延續性與一致性的體現。

對台工作最高戰略思想已確立

同時，中國社會科學院台灣研究所副研究員劉匡宇表示，連續兩年政府工作報告提到「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，顯示大陸對台工作的最高戰略思想和指導原則已經確立、成熟，並且在實踐中不斷豐富、深化。這一方略標誌着中共國家統一理論的定型，成為大陸對台工作的最高指導思想。

值得注意的是，2020年以來，大陸多次在政府工作報告強調增進台灣同胞福祉。今年的報告中有「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」，又新增「推動兩岸共同弘揚中華文化」的表述。

過去5年，大陸先後出台促進兩岸經濟文化交流合作的政策覆蓋面愈來愈廣。北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺稱，要做好兩岸融合發展，就需要落實好在陸台胞台企同等待遇的各種措施、制度和政策。經過長期的實踐，兩岸融合發展的制度和政策，不少已經制定實施。隨着形勢的變化，相關政策在發揮為台灣同胞增進福祉功能的同時，也出現了需要改進和完善的地方。

特約記者 鍾健

（2023全國兩會）