林毅夫妻子談「一國兩制台灣方案」 人代陳雲英：「閒聊式協商」解台民心結

籲兩岸冷靜面對美打「台灣牌」

在全國兩會期間，陳雲英通過書面接受本報專訪。她透露今年帶來有關鼓勵兩岸同胞交流交往的建議，通過促進民間就「一國兩制台灣方案」展開「閒聊式協商」，讓台灣同胞放寬心態，放下包袱和疑慮。

陳雲英認為，島內一部分「台獨投機分子」刺激台灣民眾的不安心理，從而騙取選票。因此，她希望台灣民眾知道，在大陸有一群真心愛護台灣同胞的人，日以繼夜地苦思最好的和平統一方案；同時，兩岸同胞都要冷靜面對美國頻打「台灣牌」破壞兩岸和平的行徑，不能讓這些挑撥得逞。

盼島內年輕一代當選人代

對於兩岸交流，陳雲英認為大陸應開展台灣青少年到祖國參觀、訪問、遊學的活動，幫助他們從小感知祖國大陸的發展，體悟歷史文化，認識到對自己最安全、最有利的地方就是祖國大陸。她希望，統一之後，看到島內年輕一代也能當選全國人大代表，為人民服務。

現年70歲的陳雲英是台北人，丈夫是知名經濟學家林毅夫。宜蘭人林毅夫1979年擔任台灣金門駐軍連長時泅海到廈門「投共」。1983年夫妻在美國重聚，1987年舉家回到中國大陸。

明報記者

（2023全國兩會）