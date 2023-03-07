習：始終當民企自己人 籲擔責促共富 要求自覺轉向高質量發展 撐平台企業「顯身手」

承諾排憂解難 締公平競爭環境

央視報道，習近平在會上指出，民營經濟是中共長期執政，團結帶領全國人民，實現兩個100年奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢的重要力量。「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導」。

習近平表示，要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，依法維護民營企業產權和企業家權益，從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求「落下來」，鼓勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大，提振市場預期和信心。

習近平又說，要積極發揮民營企業在穩就業、促增收中的重要作用，採取更有效的措施支持中小微企業和個體工商戶發展，支持平台企業在創造就業、拓展消費國際競爭中「大顯身手」；要把構建「親清政商關係」落到實處，為民營企業和民營企業家排憂解難，「讓他們放開手腳、輕裝上陣，專心致志搞發展」。習近平2016年提出「親清政商關係」說法，指領導幹部要坦蕩真誠同民營企業接觸交往，幫助解決實際困難；同民營企業家的關係要清白、純潔，不能以權謀私。

籲自主創新 鼓勵民資參與國家工程

他亦提到高質量發展，指出民企要「堅守主業、做強實業」，自覺走高質量發展的路，有能力有條件的民營企業要加強自主創新；要鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產業鏈供應鏈項目建設。

習近平表示，民企是促進「共同富裕」的重要力量，要擔負促進「共同富裕」的社會責任。他要求民營企業家增強家國情懷，增強先富帶後富、促進共同富裕的責任和使命感；民企內部要積極構建和諧勞動關係，民營企業家要繼承和弘揚中華民族傳統美德，積極參與和興辦社會公益慈善事業。

回顧過去一年，習近平表示「是黨和國家歷史上極為重要、極為關鍵的一年」，國際環境風高浪急，國內面臨多重超預期因素衝擊；中國克服新冠疫情等困難挑戰，「較短時間實現了疫情防控平穩轉段，新冠病亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利」。

指美全方位遏華 帶來前所未有挑戰

他又提到，中共十九大之後的5年來，中國發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多，美國為首的西方國家對華全方位遏制、圍堵和打壓，給中國發展帶來「前所未有的嚴峻挑戰」；同時，國內也面臨新冠疫情反覆、經濟下行壓力增大等多重困難。

習近平強調，面對國際國內環境發生的深刻複雜變化，「大方向要穩，方針政策要穩，戰略部署要穩」，未來一個時期，面臨的風險挑戰「只會愈來愈多，愈來愈嚴峻」，要敢於鬥爭、善於鬥爭，才能不斷奪取新的更大勝利。

明報記者

（2023全國兩會）

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