兩會觀察：會期匆匆 人事浮面 ／文：孫嘉業

10年前溫家寶讀完報告後，向台下深深三鞠躬。而前日李克強則似乎無心做這類表演，只在報告開頭有一句「本屆政府任期即將結束」，再無其他感性告別，只是報告中對今年的政府工作由過往的「部署」變成了「建議」。

李克強報告的急匆匆，正是今年全國兩會一個縮影。與5年前同屬換屆的十三屆全國人大第一次會議相比，今次人大議程只少一個憲法修正案，會期卻縮短6天。與5年前相比，今年全體大會由8次減至6次，對政府工作報告的審議由一天半減至一天，對計劃報告與預算報告的審議由一天減至半天，審議人大常委會報告、最高法、最高檢報告及機構改革方案的時間由兩天半縮至一天半，再取消休會一天安排，將會期高度濃縮。用內地官場時髦的話說，空談誤國，實幹興邦。

蔡奇、丁薛祥罕見陪習落團惹揣測

前日下午開始的代表團討論，令各種人事傳言紛紛坐實，中央大員紛紛到自己所屬團參加討論，但政治局7常委中，中央書記處常務書記蔡奇、中辦主任丁薛祥卻未回自己團，而是陪國家主席習近平到江蘇團，兩名常委同時陪總書記落團極為罕見，令人揣測蔡可能兼任中辦主任。

另外，與政治局委員張國清（候任副總理）一道出席西藏代表團討論的文旅部長胡和平，據報道多了一個新頭銜：中宣部常務副部長。而在黑龍江省當選人大代表的前江蘇書記吳政隆，新職已是國務院機關黨組副書記。而該黨組現任書記為即將卸任的國務院秘書長蕭捷，上述消息坐實了吳將接替蕭捷的傳言。

而在天津團，外長秦剛在政治局委員兼天津書記陳敏爾之後，第二個發言，比市長張工位置還前，顯示他不會止步於正部級。

張勇、宋哲列廣東團 動向值留意

由中央提名在廣東當選人大代表有10人，前日的廣東團會議中，貴州前書記諶貽琴的座位也僅次於政治局委員的廣東書記黃坤明，排在省長王偉中之前，證實她將任國務委員的傳言非虛。在廣東當選人大代表的香港中聯辦主任鄭雁雄未見出席，但鄭的前任駱惠寧卻坐在廣東團主席台上。同時，身兼香港基本法委員會副主任的人大法工委副主任張勇也在座，之前廣東團名單公布時，外界都以為彼「張勇」是廣東省住建廳的黨組書記兼副廳長，卻不知是與香港有淵源的此「張勇」。而在張勇身旁，則是被免去國務院港澳辦副主任一職整整一年去向未明的宋哲，他曾任外交部駐港特派員長達5年，這些曾涉足港澳事務的高官，未來動向亦值得留意。

文：孫嘉業

（2023全國兩會）