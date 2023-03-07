採訪手記：中籤採訪大會 遇久違的隔離和排隊驗核酸

較早兩日的一些場合，港澳只有兩個名額，此次的大會有8人參加，算是相對較多的一場。記者在前一日收到通知，要在傍晚六時左右到閉環酒店報到。甫一踏入大堂，登記入住的前台已經擠滿了不同膚色、拿着大包小包的外媒記者。為了採訪一場活動，要特地過來隔離一晚，有記者慨嘆「非常麻煩」、「隔了幾次已經習慣了」，也有的人笑稱「能被抽中就不錯了」。

在登記入住後，記者按要求填寫「流行病學史篩查和健康檢測表」，需要確認在參會前3天，沒有與陽性感染者近距離接觸，是否有發燒、咳嗽症狀等等。之後，還要到酒店指定位置做核酸檢測，許多記者拎着大包小包、攝影器材排隊等候，人龍都排到了門外樓梯上，大概是「大白」捅喉嚨的經歷已經久違了。這一場面也被他們記錄了下來，成為了外電相。

餐廳設隔板口罩掛鈎 入會場前派口罩

做完核酸後，記者到酒店的餐廳用餐，每張桌子都有透明隔板將用餐者分開，座位還設有口罩掛鈎。按照大會要求，只有結果呈陰性的記者，才能登上第二天的巴士，到達人民大會堂做採訪。入場前，還將派發N95口罩供記者佩戴。

儘管每採訪一場活動，都要隔離一晚，不過比起去年二十大的緊張防疫氣氛，還算是輕鬆不少吧！起碼不用為健康寶彈窗發愁。

明報記者

（2023全國兩會）