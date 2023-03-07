專職影片自媒體 網絡語言暴力、封號最深刻

楊帆已經從大學退休、現專職做影片自媒體，他說自己不太注重拍攝細節，只全心關注內容。這位大半生都在同「左」和「右」打交道的老人，說起自己接觸網絡以來的感受，提到最多便是網絡語言暴力，和當局愈漸頻密的禁言封號。

「隨意封號受到很大打擊，不然早就發展起來了。」楊帆憤憤地說，各平台這兩年以來封得特別厲害，「原來只封自由派，不封『國家派』（建制派）；從前還看政治立場，現在也不看了，不管你是誰，只根據你說什麼」。

楊帆常年活躍在內地知識界，多年來堅持對權力和資本不懈批判，被部分網民稱為「社會的良知」。對於外界奉其為左派經濟學家，楊帆不以為然，「我是個社會主義者」，「非要說我是左派，那也是和右派關係最融通的左派」。

稱暫不再建毛派網站

「現在環境怎可能辦得來？」

「毛派」意識形態的影響力近年日漸式微，很多奉行「馬列毛」信條的傳統主義者逐漸消失公共視野，曾經頗具聲量的毛主義網站「烏有之鄉」，也在經歷關停、換域名重開後沉寂下來。回憶起自己曾經有份創辦的這個網站，楊帆說目前不會再着手構建相似網站，「現在的環境怎麼可能辦得起來？」他提高聲調向記者反問道。

（2023全國兩會）