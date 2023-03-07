楊帆：對富人徵稅更利踐行「共同富裕」 倡執政者定適切規則 透過競爭增加財富

明報記者 王聖辰

在楊帆看來，「共同富裕」這個由已故中共領導人鄧小平1985年提出、到今被反覆使用的共產黨最高綱領，如今面臨著踐行上的阻礙。楊認為，相對於最高綱領這個終極理想，「共同富裕的最低綱領」其實也應為外界關注。他打比喻，「最低綱領」有幾分神似建國領袖毛澤東時代下的「絕對平均」，只是那時「不是共同富裕，而是共同貧窮」。在此基礎上，楊建議「現階段中國共同富裕的最低綱領」，當中可涵蓋有懲戒腐敗、扶貧托底、鼓勵富人捐贈、以及在承認合法性下僅以稅收調節財富這四點。「這些都是相對易實踐的。」他說道。

「起點不能平等 但規則要」

楊帆認為，「共同富裕」的實踐確有疑難之虞，更多時候，僅能作為一種理想付諸討論。這背後問題關鍵，在於社會現實中，富裕狀態注定導致人與人之間差距巨大，絕對平均故此難以實現。他說，實現「共同富裕」，難點在於無法封頂任何一個人的財富上限，「要想封頂，一定會回復到計劃經濟」。楊說，社會生產力的玩味之處，在於「惟有拉開差距，人才會有動力」， 執政者應以適切規則和手段，使人和人性的正面得到煥發，透過競爭增加財富，「起點不能平等，但規則要平等」。

讚計劃經濟為市場經濟做積累

雖被外界標籤左翼，但楊帆不諱言自己認同改革開放以來中國的經濟路線，也對再早之前的計劃經濟時代感到滿意。楊說，計劃經濟肩負有那個歷史時期的特殊任務，「在正確的範圍內，為後來的市場經濟做了積累」。但他指出，市場經濟非馬克思提出，而是西方經濟學舶來品，馬克思僅提出商品經濟兩個階段概念，當中要義是區分生產目的是使用價值，還是資本增值。

稱醫保領域應改國企承擔

該理念對於時下中國不少社會議題具有啟示。楊帆認為，今天內地醫保、醫療等領域暴露出的收支不濟問題，背後多源於性質上定位不清。他直言，由於生產目的不同，資本因而不能介入公共產品，該領域應改由國企、事業單位等承擔起，「不應進入市場，專注於服務公共產品」。可以商品化，收費以彌補成本，但是不能資本化。

針對早前多地醫保改革引發白髮族不滿，楊帆建議，緩解地方醫保財政緊促，可考慮將國有資產存量分期分批填補於社保基金。

對於兩會上被頻繁提及的中美關係和台灣議題，楊帆表示，目前中美角力下，中國在科技一役上略處下風，「科技並非中性，近代幾百年來，科技的路線都掌握在西方手裏，我們絕大多數時候都是跟在後邊追趕」。他指科技脫鈎戰的破局之道，在於中美之間價值觀念是否能達致互解互諒。

台海局勢唯一關鍵因素：軍事技術評估

在此基礎上，楊研判台海局勢未來一段時間，或隨北京與華盛頓的鬥法以及遠端的俄烏戰爭走勢所影響。楊認為「軍事技術上的評估」是左右台海局勢的唯一關鍵因素，是因目前主導台海局面的關鍵角色在於中美雙方、甚至投身戰火的俄羅斯，而俄烏戰事的結局，未來勢必會影響到北京對台決策和所招致美國的反應，因此，楊認為，如北京「已做好技術評估」，預計今年內或會「隨時在台海擦槍走火」。

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者北京報道

（2023全國兩會）