主席台觀察：李謝幕讀稿出汗語速快 習離場握手

趙樂際前天獲推選為大會主席團常務主席，這次首度主持全國人大會議，表現顯得稍為拘謹，在國務院總理李克強宣讀報告時，他持續低頭抿緊了嘴看報告。

王滬寧王岐山罕有看報告

李克強在掌聲中走上講席，最後一次代表國務院向大會報告工作，並提出建議。同樣過幾天就要退休，全國政協主席汪洋前天作報告是看提詞器，李克強則依然看講稿發言。或許主席台射燈令溫度較高，不斷低頭抬頭之間，李克強很快額頭滲出汗珠，之後語速明顯有所加快，出現幾次「食螺絲」情况，內容也沒照稿讀全。

細數下，現場對李克強的講話報以掌聲超過30次，多數不太熱烈，甚至有的稀稀拉拉，讀畢工作報告時有30秒長的掌聲。出席大會的國家主席習近平，領帶由前日藍色換為紅色，每次都輕輕拍掌。以往聽會時罕有看報告的「準政協主席」王滬寧，昨日不僅掀開報告斜頭細看，還把其中一頁摺疊一角，做個記號。

「一反常態」看報告的還有國家副主席王岐山。「我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針……」當李克強讀到軍隊建設範疇，王岐山雙手放在桌子上，低頭看報告，頻頻點頭。

第一次列席全國人大會議的香港行政長官李家超，埋頭研讀報告，時而執筆畫線，時而拿起報告細看，不知不覺皺紋爬上了額頭。「模範新生」的表現向來差不多，首次坐上主席台的民建聯主席李慧琼亦認真聽講做筆記，不過今年「課時」較短，李克強很快結束了報告時間。

大會表決多項草案後宣告散會，習近平離場時，先與李克強握手，其後經過李家超座位前，特意稍停下來指向李家超，李家超還禮互動，旁邊的澳門行政長官賀一誠亦向習近平問好。

明報記者

（2023全國兩會）