專家指5%合理 外貿減弱考驗轉型

仲大軍表示，隨着農曆新年以來居民外出旅遊等活動恢復，種種迹象顯示，國內的消費市場在復蘇；從大形勢看，外資進入相對還比較穩定，但數據說明外貿有所減弱，這考驗中國未來如何轉型。

他也指出，中國和西方、中美關係的轉變，「大環境對中國經濟一定是有影響」。近年外資撤離，「兩種因素，一是在中國賺不到錢了，直接走了或轉移到越南、印度；二是個別受政治或文化因素影響」；不過歐盟國家的大廠實體投資，相對仍企穩，「現在逆全球化的狀態，（和過往）很不一樣，看今後形勢怎麼樣了」。

地方工程國防費可成增長點

儘管內部基建已趨飽和，外部環境面臨挑戰，仲大軍認為，新一年中國GDP的增長仍存在許多開發熱點。隨着人民的生活改善，每年生活需求都能增長2至3個百分點。「還有一些地方的工程，到發改委項目審批處一看，有的是要花錢的地方」；風雲變幻的國際形勢下，中國國防費佔財政開支亦相應繼續有所上調，他指出，這亦將對帶動GDP產生影響。

（2023全國兩會）