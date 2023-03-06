採訪手記：北京什麼時候可以不戴口罩

核酸亭仍留旅遊區 雷鋒像成民眾打卡點

來到鼓樓、王府井等旅遊區，仍有部分核酸亭留在原地，二維碼等提示字樣始終貼在上面。旅遊團、來拍婚紗照的遊客復現，餐廳都要排隊等號。周日的王府井大街人頭湧湧，近日豎立、中國美術館館長吳為山創作的雷鋒銅像，當天也成為民眾打卡點，不過很多人沒留意當天是學雷鋒紀念日60周年。

而在坐車的路上，最大的感受莫過於，無論是上下班高峰期還是普通時段，總會遇到塞車。這代表生活在復常，但有的士司機稱，過年期間遊客雖多，但現時的消費和經濟比起以前，「感覺還是少、還沒有回來」。

記者以為連香港都已解除口罩令，內地經歷了去年12月的全民染疫後，在戴口罩方面應比香港寬鬆。然而，首都街上戴口罩的民眾可能超過九成。餐廳侍應、街上執勤的軍人也在戴N95口罩。在地鐵搭車就算稍稍放下口罩，都會有巡車人員特意提醒「把口罩戴好」，無戴口罩上巴士，亦會被乘務員攔下。去公園或景區，也有「隨身攜帶口罩，人多時要戴上」的要求。

不過，既然專家已明確說明，新冠再來第二波的機率很低，兩會後，專家建議居民可以脫下口罩的一天，是否很快來臨呢？

明報記者

（2023全國兩會）