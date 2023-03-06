國防預算增7.2% 4年最高 李克強：全面加強練兵備戰

胡錫進：美德印日增幅均逾10%

華軍費不及美1/4

財政部今年向全國人大遞交的2023中央和地方財政預算報告中，提到國防預算增長7.2%，為近4年以來最大增幅，軍費總額也是僅次於美國的世界第二。前3年增長分別是6.6%、6.8%和7.1%。由於經濟增長預期降至5%左右，而軍費反而連年增長，引起海內外關注。

時事評論員胡錫進在微博指出，近年來安全環境惡化，美德印今年軍費增幅都在10%或以上，日本增幅高達26.3%，而中國軍費至今沒有超過佔GDP的1.5%，美國則是佔GDP的3.5%，中國國防預算增長仍溫和，軍費不及美國的四分之一。

李克強在《政府工作報告》中強調，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭，全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設等。

（綜合報道）

（2023全國兩會）