獲習接見聲名大噪 續網文論政不會轉溫和

周小平說，早在2013年自己開始在網上發文論政。早年間，他的文章因不時錯用史實或常識，多次引發輿情風波。回憶起過往爭議，周說「當初是憑記憶寫，哪一段寫錯記混，這都很正常」。他稱自己近年的文章，「反對的人少了，找茬的人也找不出什麼毛病」。還說未來會繼續寫網文，引導網絡民意，行文亦不會因委員身分特別轉溫和。

去年11月，周小平曾激烈指摘防疫清零政策引發關注，他這次回應事件稱當時撰文「恰恰由於是蒐集社情民意的渠道、政府人員」來向其蒐集意見。作為網絡意見領袖，周小平今次還有另一份提案，是圍繞此前喧囂一時的「教材插畫風波」而設計，建議當局可以在教材定稿前，透過網絡公示試探輿情反饋。

（2023全國兩會）