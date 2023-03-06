獲習接見聲名大噪 續網文論政不會轉溫和

【明報專訊】從江湖走進廟堂的周小平，一直是內地互聯網爭議人物。2014年，因在文藝工作座談會上獲國家主席習近平接見和表揚，周小平隨即聲名大噪。周說，其實自己很早就活躍於網上，2002年時，進入內地新聞門戶搜狐做網絡運營和產品開發，因屬元老級員工，擁有兩萬股的股份期權，從加入時每股6美元，到2005年離開時股價已漲至46美元，套現92萬美元（約720萬港元），自言是「吃到了入行早的紅利」；又稱2006年後創業，遇網絡遊戲高峰，收入「在當時算是比較高」。
周小平說，早在2013年自己開始在網上發文論政。早年間，他的文章因不時錯用史實或常識，多次引發輿情風波。回憶起過往爭議，周說「當初是憑記憶寫，哪一段寫錯記混，這都很正常」。他稱自己近年的文章，「反對的人少了，找茬的人也找不出什麼毛病」。還說未來會繼續寫網文，引導網絡民意，行文亦不會因委員身分特別轉溫和。
去年11月，周小平曾激烈指摘防疫清零政策引發關注，他這次回應事件稱當時撰文「恰恰由於是蒐集社情民意的渠道、政府人員」來向其蒐集意見。作為網絡意見領袖，周小平今次還有另一份提案，是圍繞此前喧囂一時的「教材插畫風波」而設計，建議當局可以在教材定稿前，透過網絡公示試探輿情反饋。