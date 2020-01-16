網紅政協倡設台獨黑名單「極限施壓」 周小平將拉登賴清德並論 分析：北京欲正當化「五毛行為」

明報記者 王聖辰

周小平4日結束小組會後向記者表示，設「台獨黑名單」提案當天已獲接納，現已轉達給相關部門研判、採納和回覆。他說提案是經一個提案審核小組負責審批，成員均是從各部委抽調的長期從事相關工作的官員、專家和學者，「絕大多數成員私下都認可該提案」。

鼓台軍「擊斃賴清德 做民族英雄」

這份提案針對「反獨促統」提出5項懲戒制裁措施，當中建議北京發布台灣分裂勢力人物黑名單懲戒令最惹矚目。周小平解釋，此條依據「長期干涉祖國統一大業」等標準，將一些「台獨核心大佬級或實控人物」列入黑名單，勒令其限期停止活動，公開認罪、主動投誠，如執迷不悟繼而引發兩岸戰爭，屆時「任何人均有權將其逮捕、擊斃，不僅毋須承擔刑責，還能榮獲促統勳章」。周說，任何人包括「台軍的兄弟」。

周小平稱提案旨在極限施壓，既讓「還可以挽救的人」知道危險，也向「最危險的台獨者」發出最後通牒，稱這會使部分台獨最後關頭選擇放棄。他用賴清德作例，稱依提案構想，屆時會警告賴「有最後100天時間」，要求其來投誠，「是否對你（賴清德）既往不咎，都是可以研究的」，又稱如戰時「賴清德的護衛將其擊斃，不會被算做罪犯」。

周小平認為，鼓勵戰時刺殺黑名單人物，在國際司空見慣，理論上不違反人權準則，「任何國家面對軍事衝突時，都是這類常規做法」。他舉例俄烏戰爭，指目前俄任何人都可將「烏納勢力（烏克蘭納粹）」擊斃；又以美國作例，「就像當年撲克牌通緝令，美國宣布拉登是恐怖分子，鼓勵拉登身邊人將其擊斃，然後憑撲克牌在美軍獲取榮譽」，周稱具體名單應由軍方或國家研判部門來定。

學者：周言行或觸台《刑法》

京不應縱無意義阻嚇

針對上述提案，台灣國際戰略學會理事長王崑義對本報表示「實在是太過鷹派」，稱無論賴清德立場如何，都是人民選出來的，已顯示台灣民心所向，反問「是否把這些台獨都幹掉，民意就會支持統一？」加上台灣政壇泛綠化已是事實，「連國民黨也不可能完全認同對岸方案，到時你殺得完嗎？」王崑義說，周小平鼓吹殺人的言行涉嫌觸犯台灣《刑法》和《社會秩序維護法》。

王崑義說，台灣問題從來不是「統獨」的二元簡單劃分，北京應以理性看待兩岸事務的根本質性，而不該縱容這類根本做不到的無意義阻嚇，不但沒有任何實質效應，台灣人也都感受得到善意還是惡意，到頭來只能是一次次幫綠營「助選」。

台時評員：國台辦早有「台獨清單」

台灣時事評論員林庭瑤也向本報指出，周小平成為全國政協委員，顯示中共有意鼓勵網紅寫手，「把五毛黨的行為正當化」；至於周提及的所謂黑名單懲戒令，其實大陸國台辦早有列出「台獨頑固分子清單」，並限制其家屬及金主，周的言論是「嘩眾取寵成分居多」。

（2023全國兩會）