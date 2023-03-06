總理報告提港澳：維護憲法基本法特區憲制秩序

稱港澳台工作取得新進展

李克強昨日花了約1小時讀出政府工作報告，提到港澳部分時先稱，港澳台工作取得新進展，其後再說要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港方針等，以及「維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序」、「支持港澳發展經濟、改善民生，保持港澳長期繁榮穩定」等，內容大致與去年相若。

部分內容大會上未讀出

文字直播提國安法由亂到治

李昨日在大會上未讀出全份工作報告內容，部分內容僅在官方文字直播出現，包括「制定實施《港區國安法》、落實愛國者治港……推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段」、「深入推進粵港澳大灣區建設」等（見表）。

馬逢國引述鄭雁雄解讀：

民心倘二次回歸 大有可為

港區全國人大代表團昨午舉行會議審議政府工作報告，代表團團長馬逢國認為，報告談及香港的內容與中央過去在不同重要場合所述是高度一致，有高度延續性，亦即是貫徹一國兩制，強調並非權宜，而是長期國策。他又表示，港澳辦及其他部門都有派人列席會議，包括中聯辦主任鄭雁雄。馬逢國引述鄭雁雄就政府工作報告多項解讀，如「中國式現代化」可為香港帶來重大機遇，強調「一國愈堅固，兩制愈精彩」，稱香港再不能搞錯發展方向，若能把握機遇發揮由治及興的動能，融入國家發展大局，讓民心「二次回歸」，香港將大有可為。

中聯辦昨晚出稿，鄭雁雄在會上提及，中國式現代化為香港帶來重大機遇，可為中國式現代化提供發展雙動力，「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢有利開放雙聯通，人民幣國際化離岸中心能夠助推金融雙流通。

全國政協委員唐英年認為，本港經濟和社會發展是特區政府責任，報告未有詳細闡述相關事宜反映中央尊重「兩制」。他說，報告提及維護特區憲制秩序反映中央認為香港社會的國家及憲法觀念十分重要，而有關工作是源遠流長，不能一步到位。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，「愛國者治港」仍處於初步階段，未來工作困難，重點要培育和吸引愛國人才加入特區管治體系，提升他們的能力和經驗，並增加他們在本港社會中的認受。對於報告提及港澳台工作過去5年取得新進展，劉兆佳分析，制定《港區國安法》及新選舉制度後，確保「愛國者治港」，一國兩制重回正軌，具有長期堅持的基礎。

另外，接替譚耀宗擔任人大常委的熱門人選李慧琼晉身人大主席團名單，被問到會否擔任常委，她說要等待選舉議程處理。

明報記者 馮樂琳 北京報道

（2023全國兩會）