唐英年倡港辦「國際文化高峰會」 邀領導人出席發言

倡辦灣區巡迴音樂會 舞樂戲先行

港府新一份財政預算案提到香港成為明年「粵港澳大灣區文化藝術節」主辦城市，唐英年進一步提出應舉行「粵港澳大灣區巡迴文化音樂會」，由大灣區9個城市及兩個特區以巡迴方式持續演出，以音樂、舞蹈和戲曲先行。唐形容，中華文化藝術的弘揚和傳承不應是曇花一現「放煙花」，而是「持之以恒，細水長流」。

李：將訪部委談「融合國家督導組」政策

另外，特首李家超昨午啟程前往北京列席今日舉行的全國人大會議開幕式。李家超對可參與開幕式及深入參與國家重要會議感鼓舞，列席開幕式後會先返港，稍後再赴京列席閉幕式。他稱，參與閉幕式後會拜訪不同部委的領導，交流​香港成立「融入國家發展大局督導組」提出的政策，看看哪方面盡量有好成績，用最少時間爭取最大回報的多贏方案。

李家超又說，過去數天在港與不同人大代表和政協委員見面，席間談及幾個目標，包括團結一致，盡量發揮好「愛國者治港」力量和價值；共同推進本港融入國家發展大局、大灣區發展及「一帶一路」倡議；另應共同在港「拼經濟、拼發展」。他說，兩會的舉行與結果對一國兩制在本港成功實踐具積極關係，盼市民多關心和重視。

（2023兩會）