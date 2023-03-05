唐英年倡港辦「國際文化高峰會」 邀領導人出席發言

【明報專訊】全國政協會議昨在北京開幕，政協委員兼西九文化區管理局董事局主席唐英年提交議案，建議明年在港舉辦「世界級的國際文化高峰會」，邀請國家領導出席揭幕及作主旨發言，並邀請國際頂尖藝術博物館如倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）、巴黎羅浮宮（Louvre Museum）的代表參與，在港舉行大型藝術講座和展覽。唐稱，屆時西九文化區可扮演主場角色，透過香港國際平台「說好中國故事」，展現國家軟實力。
倡辦灣區巡迴音樂會 舞樂戲先行
港府新一份財政預算案提到香港成為明年「粵港澳大灣區文化藝術節」主辦城市，唐英年進一步提出應舉行「粵港澳大灣區巡迴文化音樂會」，由大灣區9個城市及兩個特區以巡迴方式持續演出，以音樂、舞蹈和戲曲先行。唐形容，中華文化藝術的弘揚和傳承不應是曇花一現「放煙花」，而是「持之以恒，細水長流」。
李：將訪部委談「融合國家督導組」政策
另外，特首李家超昨午啟程前往北京列席今日舉行的全國人大會議開幕式。李家超對可參與開幕式及深入參與國家重要會議感鼓舞，列席開幕式後會先返港，稍後再赴京列席閉幕式。他稱，參與閉幕式後會拜訪不同部委的領導，交流香港成立「融入國家發展大局督導組」提出的政策，看看哪方面盡量有好成績，用最少時間爭取最大回報的多贏方案。
李家超又說，過去數天在港與不同人大代表和政協委員見面，席間談及幾個目標，包括團結一致，盡量發揮好「愛國者治港」力量和價值；共同推進本港融入國家發展大局、大灣區發展及「一帶一路」倡議；另應共同在港「拼經濟、拼發展」。他說，兩會的舉行與結果對一國兩制在本港成功實踐具積極關係，盼市民多關心和重視。
（2023兩會）
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