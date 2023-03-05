李慧琼入人大主席團 鄭雁雄駱惠寧在列

人大發言人提釋法

「及時解決國安法實施問題」

全國人大會議昨早亦舉行記者會，被問到如何看待《港區國安法》實施成效，大會發言人王超形容，制定實施國安法是一國兩制發展的重要里程碑，又稱國安法實施至今，維護國家安全的制度、機制不斷完善，國家安全得到有力保障。王超特別提到，去年底全國人大常委會就國安法解釋，闡明了相關條文的法律含義，明確了解決有關問題的方式和路徑，及時妥善解決國安法實施時遇到的實際問題。

人大預備會議昨通過主席團名單，據悉，中聯辦主任鄭雁雄、前主任駱惠寧及彭清華等都是主席團成員。即將卸任的港區人大常委譚耀宗今次亦獲邀到北京列席會議，其繼任人選過去數月成政圈熱話，但隨着熱門之一馬逢國續任人代團長，另一熱門李慧琼接任人大常委機會可看高一線。

不少立法會議員今屆晉身人大之列，金融界陳振英提出，本港應進一步協助人民幣國際化，增加相關產品、政策等，並應配合國家的綠色發展，協助融資。工業界吳永嘉關注兩地商標互認制度至今未一致，有礙本港品牌進入內地市場。

（2023兩會）