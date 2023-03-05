主席台觀察：只領導人不戴罩 鏡頭陣不復見

「請全體起立，唱國歌。」王滬寧話音剛落，大家迅即離座。習近平跟着《義勇軍進行曲》歌唱，嘴形完全契合歌詞，身旁的國務院總理李克強等人也可看到嘴唇微開微合，而主席台後座主席團其他成員和台下政協委員，只能看到臉上口罩不斷起伏鼓動。雖然中國已創造「走出疫情大流行的人類奇蹟」，但現場只有主席台第一排的大會主席團常務主席、第二排的黨和國家領導人露出真容，其他人都戴着口罩（圖）。疫情前開大會時擠滿二三樓的媒體記者和密集鏡頭陣，昨亦不復見。

李克強神態自若 李強緊張

開幕會首個議程是全國政協主席汪洋報告工作，他微笑離座快步走出，一度提起手臂，小跑動作驚鴻乍現。全場對這位將卸任主席報以長時間熱烈掌聲。

汪洋簡短的工作報告期間，李克強神態自若，繫棗紅色領帶的他一臉輕鬆，「接班人」李強則明顯緊張。在汪洋提到聚焦黨和國家中心任務履職盡責段落時，李強剛好抬起頭，喘了幾口粗氣，之後長時間雙眉不展。

去年榮升政治局委員的前外長王毅，入座主席台第二排，腰板挺直一臉嚴肅；主席團常務主席、即將連任政協副主席的梁振英，與以往一樣認真埋頭看報告，時時換筆劃重點。

3時49分，汪洋結束了謝幕報告，篇幅僅及5年前同樣即將卸任政協主席的俞正聲的報告約七成。

明報記者

（2023兩會）