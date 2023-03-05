採訪手記：管制升級巡邏密 天安門外阻拍照

有酒店不接待持回鄉證者

前往另一間酒店的路上，沿途不時見到交通管制，每隔一兩個路口就看到武警持槍站在警車前戒備，馬路邊也有各種保安人員巡邏。司機說：「平時也這麼多，但是兩會的時候管得比較嚴。」

臨近兩會開幕，記者到天安門周邊遊逛，發現前往天安門入口的馬路對面設安檢，進入地下通道前需出示身分證，來來往往的人們習以為常，早已拿定身分證排隊等待。記者也習慣地舉起手機拍照，突然被一聲吆喝嚇到——「你在幹什麼！」記者隨即被一名警察攔下，質問「在拍什麼」、「哪裏來的」、「來這裏幹什麼」，要求記者刪除照片。

由於今年兩會對採訪記者有特別安排，記者參與開閉幕、記者會、委員通道採訪等活動都要「抽籤」決定，進入大會堂的記者才有記者證。無證在身的記者為了「不惹事」，唯有照做，其間這名警察非常警惕，指示記者刪照片的同時，仍不忘觀察四周情况。

明報記者

（2023兩會）