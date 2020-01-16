採訪手記：東長安街踱步500米「十步一警」

在港區和上海、湖北代表團下榻的北京飯店，出入口內外和周邊就有20餘名武警、特警及公安站崗巡查。有港媒攝記在酒店附近等候「摁快門」，卻被警察攔下盤問。無奈少了實體兩會採訪證，今年大家都是「無證上崗」。眼看準備去接載嘉賓的旅遊巴正一架架開出，行家也只能急急用普通話強調「我是記者、是來採訪……」

中心區地鐵站安檢堪比搭飛機

離開會場周邊去二環走走，中心區地鐵站安檢堪比搭飛機。「逢包必檢、逢液必測」，礦泉水要拿出來額外掃描。關聯香港手機號無法開啟支付平台的乘車碼，必須轉填內地號碼。

安保的嚴格在城市每一個縫隙體現，人行天橋上的迷彩亭子裏站着民兵，街邊路口「朝陽群眾」也上崗，在「同名」戶外遮陽傘下，穿著馬甲、戴着「首都治安志願者」的紅色袖標。

夜晚的亮馬河風景如畫，瀰漫著逐漸到來的春日氣息。數輛警車停在橋上及河的兩岸，河邊名為「命運共同體廣場」的宏偉雕塑景觀旁，兩名警員正斜躺在調低了的座椅上休息。一旁人行道上，滿滿當當的共享單車無人問津，匯成一片黃藍相間的車海。和多年前來北京「一車難求」的記憶相比，這座忙碌又緊張的城市，此時最悠閒的要數它們。

（2023全國兩會）