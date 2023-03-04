稱數字經濟有「卡脖子」風險 須加快數據流通市場化建設

被問到「數字經濟」的議題，郭表示，數字經濟對國民經濟的發展促進作用愈來愈大，最近一些新技術產品的投入使用，也引起了社會公眾的廣泛關注。中國數字經濟在關鍵元器件和工業軟件等核心技術上，仍面臨「卡脖子」風險，必須抓緊補齊關鍵短板。還要加快數據流通市場化建設，用好用足數據資源，推動數字經濟與製造業融合，促進傳統制造業轉型升級。

郭：須築牢數字安全屏障

他說，要主動適應數字經濟發展特徵，既要防範安全風險，又要防範發展受阻的風險，把監管納入到法治框架之中。要加強安全體系建設，築牢中國的數字安全屏障。

將續推動與台各界交流 融合發展

針對兩岸議題，郭稱，在大陸疫情防控進入新階段下，政協將繼續推進與台灣各界人士的交流交往，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

對於「一帶一路」的債務風險，郭衛民批評國際上不時出現一些聲音，聲稱中國「製造債務陷阱」，他稱這種說法無中生有，沒有事實根據，是別有用心。中國在推進共建「一帶一路」的過程中，始終遵循國際慣例和債務可持續的原則，推動建立長期、穩定、可持續、風險可控的投融資體系。強調「一帶一路」建設主要涉及基礎設施和生產領域，為共建國家帶來了有效投資，增加了優質資產，促進了當地的經濟增長和民生改善。

（2023全國兩會）