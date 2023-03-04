郭衛民：須堅定信心做好經濟工作

線下記者會約百記者中籤入場

今年政協會議記者會是三年疫情後，首次恢復線下面對面提問的形式，記者與發言人之間的距離相隔兩米。不過今年採用抽籤入場制，僅約百名記者得以進入發布廳。記者會主持人是前港澳辦副主任、現全國政協副秘書長張曉明，他也是兩會新聞報道組組長。

在記者會上，被問到「防控放開後，中國經濟是否會迎來強勁復蘇」，郭衛民表示，國際政治經濟局勢持續動盪，「主要經濟體政策調整的外溢效果不斷顯現，經濟恢復的基礎還不牢固」。同時也要看到，中國在市場規模、產業體系等方面有雄厚基礎，經濟韌性強、潛力大、活力足。2023年要堅定做好經濟工作的信心，把穩增長放在首要位置，「實現質的有效提升和量的合理增長」。

郭衛民稱，委員們建議，要堅持擴大內需，加快恢復和擴大消費；推動傳統產業及中小企業數字化轉型；深化金融體制改革，引導金融機構更好服務小微企業和創新發展；要促進房地產業平穩健康發展，推動房地產業向新發展模式轉型。

委員倡加強支持中小微企

他稱，近年在疫情反覆衝擊下，一些民營企業，特別是中小微企業經營壓力加大，部分民營企業家處境困難。有委員提出，在國家層面建立企業家榮譽制度，表彰包括民營企業家在內的優秀企業家。在一些重點行業和領域，放寬民營企業的市場准入。對民營企業無事不擾制度，創新金融服務民營企業模式，引導金融機構加大對小微企業支持力度，幫助中小微企業紓困解難。

針對青年就業問題，郭衛民表示，今年就業總量壓力確實比較大，僅高校畢業生有1150多萬人。勞動者的技能素養與崗位需求存在落差，結構性的矛盾也比較突出，穩就業仍面臨不少困難和挑戰。有委員提出要加快發展新興產業，加大對中小微企業在財政、稅收等方面的扶持。

此次發布會，大會共回答了12個提問，其中6個來自境外傳媒，分別是美國國際市場新聞社、鳳凰衛視、聯合早報、大公文匯、日本共同社和香港中評社。《人民政協報》昨報道稱「這場發布會不只發布新聞，更是在傳遞信心」， 認為如此高的比例顯示的正是信心。

（2023全國兩會）