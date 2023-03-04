王滬寧汪洋握手 被視新老交接 石泰峰料任政協第一副主席 胡春華退居二線

王聖辰、王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者 北京直擊

央視報道，預備會議昨下午在北京人民大會堂舉行，由十三屆全國政協主席汪洋主持。會議以舉手表決等方式，審議通過了政協第十四屆全國委員會第一次會議主席團成員、主席團會議主持人和秘書長名單、政協會議議程和日程，以及提案審查委員會名單。

隨後，全國政協十四屆一次會議主席團會議主持人王滬寧走上主席台，向在座的2100多名十四屆全國政協委員鞠躬致意，同現任政協主席汪洋握手，並同在主席台就座的十三屆全國政協副主席一一握手。汪洋在會議結束時發表講話。他說，在全國政協十四屆一次會議即將開幕之際，「我謹代表十三屆全國政協，向新一屆政協全體委員和主席團成員，表示熱烈祝賀。」

主席團常務主席名單 包括梁振英何厚鏵

會議主席團緊接着舉行了第一次會議，由王滬寧主持，審議通過了會議主席團常務主席名單。央視畫面顯示，主席團常務主席石泰峰、胡春華、沈躍躍、周強、帕巴拉．格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍在主席台就座。依照以往程序，主席團常務主席將在下周全國政協會議閉幕前的大會上，當選全國政協副主席。

石泰峰、胡春華、沈躍躍、周強是首次轉到全國政協任職。其中，石泰峰還獲推選為本次會議主席團秘書長，意味他將接替張慶黎，出任全國政協第一副主席、黨組副書記。現年66歲的石泰峰曾任全國人大教科文衛副主任委員、社科院院長，在去年10月中共二十屆一中全會躍居中央政治局委員、中央書記處書記、中央統戰部長，接下來還將接手政協實務工作。而國務院副總理胡春華、全國人大副委員長兼全國婦聯主席沈躍躍、最高法院院長周強三人，曾被視為原「團派」明星，新職則明顯是退居二線。

多名上將委員入主席團

一般來說，下屆全國政協常委是會議主席團當然成員。昨日主席團名單裏還有不少知名政治人物，包括已故前全國人大委員長李鵬之子、交通運輸部長李小鵬、人民銀行行長易綱、前香港中聯辦副主任、南京大學黨委書記譚鐵牛，以及去年11月剛由港澳辦副主任調任澳門中聯辦副主任的黃柳權。另有多名上將委員進入主席團，包括中部戰區司令乙曉光，前西部戰區司令、全國人大外事委副主任委員趙宗岐，前武警司令、全國人大憲法和法律委副主任委員王寧等人。

按照日程，全國政協會議今天下午召開。而十四屆全國人大一次會議則於上午舉行預備會議，通過主席團名單和議程等；並於中午舉行全國人大記者會。

（2023全國兩會）

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