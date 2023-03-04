北京聞風：兩會開幕 學者料釋改革關鍵信息 ／文：鍾鳴九

中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家分析稱，二十大報告圍繞「中國式現代化」提出9個方面的本質要求，這將是部署中國未來改革的重要依據。他指出，今年全國兩會涉及改革的具體議題至少包括機構改革、經濟發展、民生保障、社會治理、公共服務等方面。

其中，深化黨和國家機構改革備受海內外關注。日前召開的中共二十屆二中全會，審議通過了《黨和國家機構改革方案》，同意把該方案的部分內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。這意味着，改革開放以來第九次機構改革即將揭開面紗。

北京航空航天大學公共管理學院教授、廉潔研究與教育中心主任任建明稱，十八大之前的機構改革主要圍繞行政系統展開；十八大以來，中共中央把深化黨和國家機構改革作為推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要任務。與五年前的全面部署相比，今次機構改革會在重點領域縱深推進。

竹立家稱，十八大以後，中國社會發展面臨的國際國內形勢發生巨大變化，機構改革的目標不只是精簡機構、轉變政府職能，更是為了適應形勢變化。他認為，今次黨和國家機構改革的核心是理順機構之間的關係，提高機構效率，以及適應新形勢發展需要。

中國官方近期亦多次釋出深化改革開放的信號。二十屆二中全會公報指出，要堅定不移深化改革開放，緊緊圍繞全面建設社會主義現代化國家的目標，推出一批戰略性、創造性、引領性改革舉措，加強改革系統集成、協同高效，在重要領域和關鍵環節取得新突破。

分析：正部署新輪改革開放

觀察人士稱，面臨日趨複雜的國際國內環境，中國對改革開放的信心與決心有增無減。中共正在謀劃部署新一輪改革開放，促進對內改革與對外開放的雙向互動，因應當下面臨的內外問題與挑戰。兩會期間，圍繞經濟體制改革、推動高質量發展的相關舉措與政策風向，料成為熱點話題。

學者：會否着墨廉潔值期待

任建明指出，改革的目標應當涵蓋公平、效率和廉潔三方面。過去的改革對公平和效率關注較多，今次會否在廉潔方面着墨更多，值得期待。包括如何通過改革剷除腐敗滋生的土壤，降低權力的內生性腐敗風險，需要更大的政治能力與智慧。

文：鍾鳴九