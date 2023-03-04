內地14醫院新納港澳藥械通

加上前年落實的第一批5間內地指定醫療機構，據當局統計，「港澳藥械通」政策從2021年8月開始，截至2023年2月12日，累計獲得批准急需進口藥品23個，醫療器械13個，共惠及1789人次。

「港人有港人的習慣，他們用港藥、用港械。」院長賈林指，現在有了這個機制，指定醫療機構可以使用已在港澳使用的藥械。該院於2月27日開通港澳居民服務中心，為患者提供港式全科醫生診療，並提供視像問診、跨境轉診等服務，賈林稱讚「香港醫生帶來了先進的管理和醫療理念」。

中山大學孫逸仙紀念醫院藥學部主任伍俊妍表示，今次入圍的公立三甲醫院，無論在患者人群的覆蓋面上和疾病危重程度方面都將讓「港澳藥械通」政策惠及更多民眾。她說，該醫院計劃從多領域引入「港澳藥械」，在抗腫瘤、心血管、免疫相關性疾病，以及罕見病等相關藥械，期待能滿足灣區病人治療需要。

明報記者