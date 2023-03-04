秦剛晤荷外長 讚拒「脫鈎斷鏈」

荷：續據本國利益作獨立判斷

據新華社報道，秦剛在會議上會見了法國外長科隆納、荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉、加拿大外長喬利、印度外長蘇傑生以及西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯等5國外長。

在會見荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉時，秦剛表示中方讚賞荷蘭先前多次不贊同「脫鈎斷鏈」，攜手穩定全球產業供應鏈，同時維護雙方企業的共同利益。

胡克斯特拉回應稱，荷方期待兩國繼續保持高層密切交往、建設性對話，以及根據本國利益在具體項目上作出獨立判斷。此前，美國、荷蘭及日本達成協議，表示將聯手限制向中國出口部分先進晶片製造設備。

在與主席國印度外長蘇傑生會面時，秦剛向蘇傑生強調，中印既是相鄰大國，也是主要新興經濟體，共同利益應遠大於分歧，兩國必須保持對話並妥善處理分歧事務，還有落實雙方領導人的重要共識，持續推動改善雙邊關係。