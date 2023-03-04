「彩禮超8萬可舉報」 贛縣移風易俗公告惹議

江西贛州大餘縣前天發布一則公告，其中稱，決定在全縣深入開展農村婚嫁彩禮專項治理工作，若農村婚嫁彩禮超過8萬元（人民幣，下同，約9萬港元），婚車超過6輛，婚宴超過15桌，每桌超過800元，即可進行舉報。

有倡零彩禮 指為減農民負擔

有大餘縣民政局工作人員在接受媒體訪問時表示，公告中的標準按人均可支配收入的三倍制定，發布公告是想倡導移風易俗，反對高價彩禮，主要針對農村地區，減輕農民負擔。「主要有一些可能人家給不起的，人家可能就會想到來舉報，我們就會去做這方面的工作。」該工作人員介紹，舉報後不設懲罰措施，以勸解做思想工作為主。

當局：已刪除 原針對公務員

公告一出，引發內地網民爭論，網民紛紛留言稱此條公告「多管閑事」，不如想辦法提高民生水平。此後，率先發布公告的「大余宣傳」公眾號已將此條消息刪除。贛州市12345市民服務熱線工作人員回應稱，經核實，此前確實發布過相關舉報公告，但已刪除，以後也不會再發布。「那主要是針對公職人員的，如果有反映彩禮過高的訴求，本人可以向當地民政局求助，由民政局工作人員進行勸導調解。」

另據「九派新聞」引述福建福州大學社會學系教授甘滿堂表示，彩禮作為傳統婚俗的一部分，「適度的彩禮也是必要的」。彩禮問題並不是導致農村男青年結不起婚的主要原因，更深層次的原因在於，農村教育等資源的落後，「倒逼」農村適婚男青年不得不在縣城買房，從而為結婚帶來了巨大的經濟壓力。