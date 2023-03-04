形容「台灣益生菌」 綠營：修法不能拖

據高雄市議員張博洋表示，推動「全動法」修正，一切重點被忽略不談，無中生有的「娃娃兵上戰場」及「箝制言論自由」等卻成為輿論重點，稱造謠者本身即衝着台灣防衛動員能力提升而來。台南市議員李宗霖表示，台灣該做的事情是認真「備戰」，「全動法」可抑制戰時假訊息流竄是台灣的益生菌，批評該法回到戒嚴是以小人之心度君子之腹。

民進黨：修法離成熟還很遠

民進黨立法院黨團總召柯建銘就爭議表示，這是國防部為了動員問題主動研擬，但未有跟黨團溝通就直接上網，造成誤解。他指立法上並無時間表的問題，而且台灣安全是大家的，呼籲在野黨抹黑適可而止，讓事件釐清。國民黨立法院黨團總召曾銘宗對行政院停下架「全動法」修法稱「是在放風向、未來不會停」，柯建銘表示，曾銘宗要怎麼解讀，他都尊重，不必在這見縫插針，而且法還沒有到成熟階段、距離還非常遙遠，當然沒有時間表。