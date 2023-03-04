指修法存誤解 台全動法兩周後下架 掀娃娃兵箝制新聞爭議 行政院：整合意見後再提

陳建仁：國防部僅預告 可溝通

中央社報道，台立法院昨天邀請陳建仁等人列席，台國防部日前預告「全動法」仍成為朝野立委關注的焦點。陳建仁在回應無黨籍立委黃國書查問「政府是基於什麼考量要修全動法」時回應稱，是用來因應台灣有緊急狀况時所需要的。台國防部主要是先做預告，現在大家在討論的就是預告的部分，預告就是要來蒐集各方意見，顯然在蒐集意見的當中，對於社會的溝通引起一些誤解，比如說青年上戰場、青年生產武器，還有管制輿論，需要有進一步溝通。

陳建仁指出，現在行政院有3個很重要的態度，第一是請國防部跟相關部會，蒐集各方意見，強化部會應該做的工作，並做深入檢討；其次，國防部要跟社會多溝通，讓大家知道「全動法」修法的意義；第三，請國防部加強跟各部會之間的聯繫，把全民動員的想法做好。

教育部長：絕不動員學生參戰

對於社會關切有關青年上戰場的部分，教育部長潘文忠在回應黃國書質詢時說，絕對不會動員學生參戰上戰場或提供武器。潘文忠表示，根據民防法，學校每一年都要提出學校防護團的訓練計劃還有人員編組，用於防災演練、萬安演習，包含逃生避難的訓練跟籌備，這些名冊過往都是留在學校備查。

潘文忠說，這次全動署有要建立一個資訊整合的系統，這部分的外界疑慮，教育部也有評估，昨日正式行文給各縣市政府轉知轄內學校了解，包括學校防護團編組任務等，這個名冊就繼續留在學校備查，停止填報相關資訊系統及資料上傳。

對於黃國書詢問法案預告是否要下架，陳建仁表示，14天之後就會請國防部下架。至於何時提出，他說還要待各界意見整合後才提出。

草案暫留台國防部 待各部再議

法案預告下架的消息前晚已傳出，針對「全動法」擬修法引發討論，行政院副院長鄭文燦前晚獲陳建仁邀請參與立法院經濟、財政委員會的民進黨立委餐敘後表示，修正案目前遇到新狀况，產生不必要誤解，因此草案會暫時留在國防部，由行政院召集各部會了解各種動員計劃情况，再審慎研議。

台國防部日前於網上公告修正《全民防衛動員準備法》，將更名為《全民防衛動員法》， 內容包括對16歲以上學生進行「動員造冊」；必要時對媒體、網絡納編納管，由於事涉敏感，讓外界恐慌不已。憂慮台灣是否會出現「娃娃兵」；媒體也如驚弓之鳥，擔心「新聞、言論自由」被箝制。