中央領導幹部向習書面述職 官媒：加強黨中央集中統一

報道稱，黨中央集中統一領導是中共的領導最高原則。有關領導幹部，每年向中共中央和總書記書面述職一次，就增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」、履行全面從嚴治黨責任、貫徹落實黨中央決策部署、推進本職工作、廉潔自律情况作出報告，是加強和維護中央集中統一領導的重要制度安排。

報道並稱，十八大以來，中共和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本原因就在於堅持黨的領導不動搖，堅持黨中央權威和集中統一領導不動搖。2023年是全面貫徹二十大精神的開局之年，必須全面貫徹習思想，堅決維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，確保全黨統一意志、統一行動、步調一致向前進，努力實現良好開局。

政治局委員首次向總書記作出書面述職，是在2018年3月。到了2021年範圍擴大，除了政治局委員、中央書記處書記、副總理、國務委員，黨內的全國人大副委員長、全國政協副主席及兩高首長都要述職。

（2023兩會前瞻）